Gibt es denn schon bald Nachwuchs im Hause Schröder? Erst Mitte September gaben sich Niklas Schröder (30) und seine Jessica (25) bei einer romantischen Zeremonie im Standesamt Schloss Hünnefeld in Bad Essen das Jawort. Auch gemeinsame Kinder wünschen sich die beiden ehemaligen Kuppelshow-Teilnehmer. Wann der richtige Zeitpunkt dafür ist? Wenn es nach Niks Mama Marion geht, könnte das frischgebackene Ehepaar bereits schon jetzt den nächsten großen Schritt mit einem Baby wagen.

Unmittelbar im Anschluss an die Traumhochzeit war Niks Mutter Marion dem Enkelfieber verfallen. Sie könne sich ein Abbild ihres Sohnemanns in naher Zukunft sehr gut vorstellen. Einen Wunschtermin dafür gebe es nicht: "Das kann direkt sein", schmunzelte die Mutter des Bräutigams im exklusiven Interview mit Promiflash. "Wir lieben Enkel, haben ja auch drei Stück und die zwei wollen natürlich auch Kinder", erzählte sie stolz. Dennoch sei das Paar jung und habe genug Zeit für dieses Vorhaben. "Ich hoffe, wir müssen nicht so lange warten", konnte es Marion trotzdem kaum abwarten, erneut Oma zu werden.

Wann es bei dem Ex-Bachelorette-Boy und dem ehemaligen Bachelor-Babe tatsächlich Nachwuchs geben wird, steht bisher allerdings noch in den Sternen. Doch schon vorab ist sich Mama Marion sicher, dass Nik und Schwiegertochter Jessi tolle Eltern sein werden: "Niklas ist ein totaler Fanatiker, was Kinder angeht, und Jessi auch", offenbarte sie.

Promiflash Jessica und Niklas Schröder, Ex-Kuppelshow-Kandidaten

Instagram / nik_schroeder Jessica und Niklas Schröder auf Mallorca

P.Hoffmann/WENN.com Jessica und Niklas Schröder bei "The Dome"

