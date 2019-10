Iris Abel (51) ist seit Neuestem öfters für optische Verwandlungen zu haben! Erst hatte sich die TV-Bäuerin den Magen verkleinern lassen und verlor anschließend über 30 Kilo. Mitte September überraschte sie ihre Fans mit einer feschen Kurzhaarfrisur. Nur wenige Wochen später gab die 51-Jährige ihr Catwalk-Debüt und schwebte in edlen Roben über den Laufsteg. Nun hat sich Iris als Vampir unters Volk gemischt!

Für die Premiere des Musicals Tanz der Vampire in Oberhausen warf sich die TV-Bekanntheit aufwendig in Schale. Auf Instagram veröffentlichte sie mehrere Fotos von sich mit blass geschminktem Gesicht, dunklen Augen und roten Lippen, an deren Rändern sich aufgemalte Blutstropfen befinden. Auch das Outfit ist perfekt auf den Anlass abgestimmt. Ihr Ehemann Uwe (49) steht in einem schicken Anzug an ihrer Seite. Bei der Veranstaltung traf das Siegerpärchen von Das Sommerhaus der Stars 2018 auf Schauspieler Heinz Hoenig (68), der sich ebenfalls als Untoter verkleidet hatte. Die Gelegenheit für ein Erinnerungsbild mit dem Kakadu von The Masked Singer ließen sich die Bauer sucht Frau-Stars nicht entgehen.

Schon in den 80ern hatte Iris bewiesen, dass sie eine Vorliebe für ausgefallene Stylings hegt. Neulich teilte sie via Social Media einen Schnappschuss, auf dem sie in einem silbernen Glitzerkleid mit farblich abgestimmten High Heels vor einem roten Cabrio posiert. An diese Zeit erinnert sich das Curvy-Model gern zurück.

Instagram / iris.abel.official "Bauer sucht Frau"-Teilnehmerin Iris Abel

Anzeige

Instagram / iris.abel.official Uwe und Iris Abel mit Heinz Hoenig

Anzeige

Instagram / iris.abel.official Iris Abel im Oktober 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de