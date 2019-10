Iris Abel (51) in Throwback-Laune! Die einstige Bauer sucht Frau-Bewerberin sorgt aktuell mit ihrer Transformation für mächtig Aufsehen: Nach einer Magenbypass-OP purzeln bei ihr momentan die Pfunde. Kein Wunder also, dass Iris beim Blick in den Spiegel direkt Lust bekommt, ihre frühere Garderobe in kleineren Größen zu entstauben. So ist der TV-Star in ein hautenges Glitzer-Minikleid geschlüpft und lässt damit die 80er Jahre wieder aufleben!

Das glitzernde Outfit, das Iris auf Instagram zeigt, dürfte so manchen Moment ihrer Vergangenheit ins Gedächtnis zurückrufen! In einem engen Minikleid mit langen Ärmeln und Kragen posiert die 51-Jährige stolz vor ihrem heiß geliebten Cabriolet. Besonderer Hingucker: der silberne Stoff, aus dem der funkelnde Fummel gemacht ist und die gleichfarbigen Highheels! "Gruß an die 80er. Ich erinnere mich gerne daran. Glückliche Jugend", kommentierte Iris ihren Discokugel-Schnappschuss, mit dem sie ihre Follower in Staunen versetzte: "Das ist doch nicht die Iris? Niemals! Jetzt dürftest du nur noch bei 'Bauer sucht Topmodel' mitmachen", bewundert sie ein User unter dem Beitrag.

Erst neulich dürfte ihrer Community die Spucke weggeblieben sein: Iris feierte bei einer Modenschau ihr Laufsteg-Debüt! "Es war so aufregend: Mein erster Auftritt bei einer Fashionshow", freute sich die Sommerhaus der Stars-Gewinnerin aus 2018.

Instagram / iris.abel.official Iris Abel im September 2019

Anzeige

Instagram / iris.abel.official Iris Abel, ehemalige "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmerin

Anzeige

Instagram / iris.abel.official Iris Abel bei der Fashionshow von Kurvenrausch in Hamburg

Anzeige

Was haltet ihr von Iris' 80er-Outfit? Steht ihr super! Nicht mein Fall. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de