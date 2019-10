Als Elton John erstmals auf Michael Jackson (✝50) traf, war dieser noch ein liebenswürdiger Teenager – der sich später jedoch als "King of Pop" zu einer konfusen Kunstfigur verwandelte! In seiner kürzlich veröffentlichten Autobiografie Me packt der 72-Jährige über etliche Prominente aus, unter anderem auch über Michael. Elton John hat dessen Wandel vom gefeierten Kinderstar zum umstrittenen Künstler live miterlebt – und versichert in seinem Buch: Michael sei psychisch gestört gewesen.

Der "Thriller"-Interpret sei 14 Jahre alt gewesen, als Elton John ihn kennenlernte. Er sei ein Jugendlicher gewesen, den "man sich nicht liebenswerter hätte vorstellen können", beteuert er in seinen Memoiren mit dem Titel Me. Mit der Zeit habe sich Michael jedoch verändert, sei unnahbar und realitätsfern geworden: "Es war unfassbar traurig. Er war einfach nicht mehr da, nur in seiner eigenen Welt und er gab sich nur noch mit Leuten ab, die ihm sagten, was er hören wollte." In seiner Gesellschaft zu sein, habe Elton John als "verstörend" empfunden – der gefeierte Weltstar sei im Alter schlichtweg "geisteskrank" geworden.

Warum sich Jacko so veränderte, könne der Sänger nicht sagen: "Gott weiß, was wirklich bei ihm los war. Und nur Gott weiß auch, mit welchen verschreibungspflichtigen Medikamenten er vollgepumpt wurde." Jedes Mal, wenn Elton John ihn sah, habe er gedacht, Michael "hätte den Verstand verloren".

Getty Images Michael Jackson im Alter von 14 Jahren, 1972

Getty Images Elton John, Musik-Legende

Getty Images Michael Jackson im Dezember 2002



