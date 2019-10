Trat Hailey Bieber (22) mit diesem Outfit in ein echtes Fashion-Fettnäpfchen? Anfang des Monats heiratete das hübsche Model in einer romantischen kirchlichen Zeremonie seinen Liebsten Justin (25). Mit zuckersüßen Fotos der Hochzeit begeisterte die Blondine seitdem ihre Fans – besonders viel Zustimmung bekam sie dabei für ihre drei traumhaften Kleider. Nun tauchte jedoch ein weiteres Detail eines der Trau-Looks auf, bei dem manche Bewunderer wohl an Haileys Gespür für Mode zweifeln könnten: Die Braut trug unter ihrer Robe Turnschuhe!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte Stylistin Maeve Reilly am Freitag einen Schnappschuss der Hochzeits-Feierlichkeiten. Auf dem Foto sieht man Hailey und ihren Gatten bei einer wilden Tanz-Einlage – und unter dem Party-Dress der 22-Jährigen blitzen doch tatsächlich weiße Schnürschuhe hervor! "Hailey hat die Nacht durchgetanzt – und ja, sie hatte Sneaker an!", schrieb Maeve zu der Aufnahme.

Die Fans der Neu-Ehefrau sind von der lässigen Schuh-Wahl total begeistert: "Es ist offiziell: Jetzt werde auch ich Sneaker bei meinem Hochzeits-Empfang tragen!", fühle sich eine Followerin inspiriert. Wie gefällt euch die entspannte Kombi? Stimmt unten ab.

Instagram / stylememaeve Hailey und Justin Bieber bei ihrer Hochzeit

Instagram / haileybieber Justin und Hailey Bieber bei ihrer Hochzeit

Getty Images Hailey Bieber auf der Met Gala 2019

