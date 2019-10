Wer hat bei Ashton Kutcher (41) und Mila Kunis (36) die Hosen an? Das prominente Ehepaar gehört zur Riege der bekanntesten Schauspieler Hollywoods. Durch die Rolle als Jackie in der TV-Sitcom "Die wilden Siebziger" gelang der damals 14-jährigen Mila ihr Karriere-Durchbruch. Am Set lernte sie auch ihren künftigen Ehemann kennen. Jetzt überfiel die gebürtige Ukrainerin ihren Gatten mit der Idee, sich neben dem Schauspiel künftig auch dem Reality-TV zu verschreiben. Ashton ist davon allerdings ganz und gar nicht begeistert!

In einem Podcast-Interview gegenüber Andrea Savage offenbarte die Zweifachmutter, sie sei ein riesengroßer Fan von US-amerikanischen Reality-TV-Shows. Aus dem Grund konfrontierte die 36-Jährige ihren Liebsten mit der Frage: "Was würdest du davon halten, wenn ich in 20 oder 30 Jahren bei Real Housewives of Beverly Hills mitspielen würde?" Ashtons Reaktion dazu war mehr als frustrierend für die "Bad Moms"-Darstellerin. Er würde sie wahrhaftig umbringen, verriet sie im Interview. Eine Karriere als Reality-TV-Star kann sich Mila dann wohl abschminken!

Auch wenn Ashton seiner Angebeteten scheinbar nicht alles erlaubt, herrscht bei dem Paar alles andere als Krisenstimmung. In der Vergangenheit mussten sich die beiden trotzdem immer wieder mit Gerüchten eines angeblichen Ehe-Aus konfrontieren. Im Sommer bewiesen sie deshalb mit einem Video, dass kein Blatt zwischen die Eltern passt. Denn in dem besagten Clip machen sie sich gemeinsam über eine Trennungs-Schlagzeile lustig.

Getty Images Mila Kunis in New York City

Instagram / aplusk Ashton Kutcher und Mila Kunis im Disneyland

Instagram / aplusk Mila Kunis und Ashton Kutcher im Jahr 2016

