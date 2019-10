Kanye West (42) hat in seinem Leben viele Höhen und Tiefen erlebt. Auch wenn ihm sein enormer Erfolg als Rapper und Modedesigner ein luxuriöses Leben ermöglicht, so ist es nicht zuletzt seiner bipolaren Störung zuzuschreiben, dass er immer wieder mit eigenen Dämonen zu kämpfen hat. Halt findet der Künstler in diesen schweren Zeiten bei Gott. Und wie nun bekannt wurde, ist der Ehemann von Kim Kardashian (38) jetzt auch ganz offiziell zum Christentum konvertiert.

Der 42-Jährige bestätigte laut Daily Mail am Samstag, was bereits seit Längerem als Gerücht die Runde machte: Während einer Party in Washington, D.C., bei der er sein neues, noch unveröffentlichtes Album "Jesus Is King" einem ausgewähltem Publikum präsentierte, bestätigte Kanye, dass er inzwischen offiziell Christ sei. Sowohl der Titel der neuen Platte als auch seine letzten Auftritte, die immer wieder von Lobpreisungen für Gott geprägt waren, ließen daran beinahe keinen Zweifel.

In einem Video, das der News-Seite TMZ vorliegt, ist Kanye mit folgenden Worten zu hören: "Ich möchte euch wissen lassen, dass ich nicht zu eurer Unterhaltung hier bin. Wir sind hier, um die Heilsbotschaft zu verbreiten." Später erklärt er auch: "Entschuldigt, wenn ich etwas falsch ausspreche. Ich bin erst kürzlich konvertiert. Das bedeutet, dass ich erst kürzlich in diesem Jahr gerettet worden bin."

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian im September 2016 in New York

Getty Images Kanye West auf dem Coachella-Festival 2019

Getty Images Kanye West im August 2016

