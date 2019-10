Miley Cyrus (26) und Cody Simpson (22) zeigen sich derzeit happier denn je! Anfang des Monats wurden die beiden das erste Mal knutschend beim Einkauf in einem Lebensmittelladen gesichtet. Seitdem präsentieren die Turteltauben auch auf Social Media ihre Verliebtheit – und sich nun erneut gemeinsam in der Öffentlichkeit: Vergangenes Wochenende wurden die Musiker bei einem lässigen Kaffee-Date in Los Angeles gesichtet!

Bei Miley und Cody kehrt anscheinend der entspannte Pärchen-Alltag ein. Am Sonntag wurde das Duo vor einer Filiale der Kaffeehauskette Blue Bottle erwischt. Mit einem To-Go-Becher in der Hand zeigte es sich breit grinsend in einem legeren Sonntags-Look. Miley trug eine Jeanshose, ein weißes T-Shirt sowie einen beigefarbenen Cardigan. Das Outfit rundete sie mit schwarzen Leder-Boots ab. Ihr Freund dagegen hatte eine kurze Sporthose, einen hellgrauen Hoodie und Sneaker an.

Das Paar besaß offenbar allen Grund zur Fröhlichkeit. Erst einen Tag zuvor hatte Mileys neuer Beau ihre Mutter kennengelernt. Das Dreier-Gespann aus Miley, Cody und Tish (52) traf sich vergangenen Samstag zu einem gemütlichen Frühstücksdate.

MEGA Cody Simpson und Miley Cyrus im Oktober 2019

Instagram / codysimpson Cody Simpson und Miley Cyrus im Oktober 2019

MEGA Miley Cyrus und ihre Mutter Tish Cyrus im Oktober 2019

