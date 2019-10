Schon seit Tagen fiebert Shay Mitchell (32) der Geburt ihres Babys entgegen – doch jetzt gibt es zuerst einen anderen Anlass zum Feiern! Im Juni verkündete die Pretty Little Liars-Darstellerin die freudige Botschaft: Zusammen mit Freund Matte Babel (39) erwartet sie den ersten Nachwuchs. Während die Kleine den Geburtstermin mittlerweile schon überschritten hat und weiterhin auf sich warten lässt, freut sich jetzt ihr Papa über seinen Ehrentag. Dazu gratuliert Shay ihrem Liebsten mit einer süßen Bilderreihe.

"Alles Liebe und Gute zum Geburtstag an meinen besten Freund", beginnt die Schauspielerin ihre guten Wünsche auf Instagram. Daraufhin folgen mehrere Pärchen-Pics, die die beiden Turteltauben beim Reisen, Feiern und Herumalbern zeigen. Shay resümiert die vergangenen zwölf Jahre ihrer Beziehung und äußert ihre Freude darüber, Matte stets an ihrer Seite zu haben. "Aber dieses Jahr wird das beste überhaupt werden – und all die Jahre, die noch kommen", schreibt sie abschließend zu einem Foto ihrer XXL-Babykugel. Offensichtlich kann sie es kaum erwarten, den neuen Lebensabschnitt zu beginnen.

Damit sie ihre Tochter endlich auf der Welt begrüßen kann, hatte sich die Beauty in den vergangenen Tagen schon an einer ganz speziellen Geburtseinleitung versucht. "Wenn der Baby-Mama-Tanz nicht funktioniert, was dann?", kommentierte Shay ihr Video auf YouTube, das sie beim wilden Tanz durch ihre Wohnung zeigt. Bisher hat sich das Ungeborene durch den Baby-Twerk allerdings nicht beeindrucken lassen.

Instagram / shaymitchell Matte Babel und Shay Mitchell

Instagram / shaymitchell "Pretty Little Liars"-Darstellerin Shay Mitchell und ihr Freund Matte Babel

YouTube / Shay Mitchell Shay Mitchell, Oktober 2019

