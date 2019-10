Eine Luxus-Villa in einer der beliebtesten Metropolen schlechthin? Für Robert Geiss (55) dürften diese Worte wohl Musik in den Ohren sein! Während der Luxus-Unternehmer und seine Göttergattin Carmen Geiss (54) stets nach den nächsten heißen Immobilien zum Ergattern Ausschau halten, ist ihren Töchtern diese Kauflust überhaupt nicht recht! Die jüngste Villen-Besichtigung sabotierten die beiden sogar – was ihre Jetsetter-Eltern wohl im Promiflash-Interview dazu sagen?

"Wir haben richtig Angst, dass unsere Eltern eine Wohnung in Dubai kaufen und darum werden wir bei der nächsten Besichtigung unsere beste Seite zeigen", schmiedeten Shania und Davina in der ersten Folge der 18. Staffel von Die Geissens – eine schrecklich glamouröse Familie bereits ihren Sabotage-Plan. Obwohl es sich bei dem anvisierten Anwesen um eine XXL-Villa mit Butler, Spa und Co. auf der Privatinsel Nurai Island handelte, auf der selbst Hollywood-Star Tom Cruise (57) regelmäßig urlaubt, waren die Geiss-Girls nicht begeistert. "Papa, hallo, ich will hier nicht wohnen. [...] Jeder weiß, dass ich Dubai überhaupt nicht gut finde", ärgerte sich Davina. Genau deshalb erteilte Rooobert dem Markler auch eine Abfuhr – wie er Promiflash erklärte.

Bei unumgänglichen Dingen würden zwar Carmen und er das letzte Wort haben – in Sachen Hauskauf sehe das aber anders aus: "Wir versuchen natürlich, unsere Entscheidungen als Familie zu treffen. [...] Wir lieben die Emirate und die Immobilien dort. Nichtsdestotrotz ist Monaco unsere Heimat – und bleibt es auch", erklärte der 55-Jährige.

"Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie!": Staffelauftakt am Montag, 14. Oktober 2019, um 20:15 Uhr bei RTLzwei.

RTL II / Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie Davina Geiss, TV-Star

Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie, RTL II Davina, Carmen, Robert und Shania Geiss

RTL II / Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie Robert Geiss, Fernsehstar

