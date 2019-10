39 Jahre Susan Sideropoulos – Grund genug für ihre Freunde und Familie, eine ausgelassene Beach-Party in Tel Aviv zu feiern! Am 14. Oktober begann für die ehemalige GZSZ-Bekanntheit ihr neues Lebensjahr. Und da die TV-Beauty ihren Alltag ohnehin gerne mit ihren Fans teilt, stellte auch ihr Geburtstag keine Ausnahme dar: An ihrem großen Tag postete die sympatische Blondine gleich mehrere Bilder vom Ort des Geschehens, darunter sogar Videos. Eines sei vorneweg gesagt: Susan (39) zeigt dabei viel Haut und knackige Muckis!

Geht's noch knackiger? Das dürften sich ihre Follower beim Anblick ihrer neuen Beiträge auf Instagram fragen: Da das griechisch-israelische Geburtstagskind am Strand von Tel Aviv feierte, hatte die Blondine auch nur Badebekleidung an. In ihrem knappen roten Bikini kam Susans fitter Body besonders gut zur Geltung. Kein Wunder, dass Ehemann Jakob Shtizberg da kaum noch die Finger von ihr lassen konnte!

Aber auch die rührende Bildunterschrift dürfte ihre Community begeistern: "Die Euphorie wie ein kleines Kind habe ich heute noch! Ich freue mich immer von Herzen, mit meinen Liebsten, oder wie dieses Jahr in Israel mit einem Teil von ihnen, diesen Tag zu feiern. Ich fühle im ganzen Körper Liebe", schwärmt Susan. Ihr großer Tag hätte für sie wohl kaum schöner sein können!

Instagram / susan_sideropoulos/ Susan Sideropoulos (m.) in Tel Aviv

Instagram / susan_sideropoulos/ Susan Sideropoulos in Tel Aviv

ActionPress Susan Sideropoulos bei der Premiere von "Aladdin" in Berlin

