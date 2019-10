Für Roland (48) und Steffi Bartsch (47) kam die Teilnahme an Das Sommerhaus der Stars einem Alptraum gleich. Ohne Reality-Show-Erfahrung startete das "Hot oder Schrott"-Ehepaar in die Sendung und musste schnell feststellen: So real ist ihre Konkurrenz gar nicht! Immer wieder wurden die beiden in Intrigen und Spielchen der anderen verstrickt und kamen dabei oft schlecht weg. So schlecht, dass sich Roland und Steffi die Ausstrahlung eigentlich gar nicht antun wollten. Doch sie änderten ihre Meinung noch: Inzwischen haben die TV-Gesichter die Folgen gesehen – und verraten im Promiflash-Interview, welche Szenen sie vermisst haben!

Mit Promiflash ließen Roland und Steffi vor wenigen Tagen ihre Staffel noch einmal Revue passieren. Generell seien die beiden sehr zufrieden, wie sie in der Sendung dargestellt worden sind. Einige tolle Momente seien aber rausgeschnitten worden, wie Roland enttäuscht berichtete: "Ich hätte gerne die lustigen Sachen gesehen. Selbst mit Willi, mit Mike und gerade mit Menowin haben wir echt total viel gelacht. Da habe ich gedacht, dass davon vielleicht ein bisschen was kommt. Dann kam aber nichts. Das hätte ich mir echt gewünscht", erklärte der Allestester.

Doch wie kam es überhaupt dazu, dass Roland und Steffi doch noch einmal einen Blick in die Sommerhaus-Episoden wagten? "Ich habe eigentlich gesagt, als die Sendung ausgestrahlt wurde, dass ich mir den Scheiß nicht noch mal antue. Wir haben das einmal durchgemacht, muss ich kein zweites Mal. Dann hatte ich mit Menowin telefoniert und der hat gesagt, doch schau dir das mal an, sonst bereust du das später", erzählte der Rammstein-Fan. Und über diese Entscheidung sind die beiden heute richtig froh.

TVNOW Steffi Bartsch im Sommerhaus-Garten

Anzeige

TVNOW Steffi und Roland Bartsch in "Das Sommerhaus der Stars"

Anzeige

TVNOW /Stefan Roland und Steffi Bartsch

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de