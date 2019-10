Nimmt Kit Harington (32) bald den Zauberstab in die Hand? Dank Game of Thrones wurde der Brite zu einem der aktuell beliebtesten Schauspieler. Sein nächstes Mega-Projekt: Marvel-Held Dane Whitman, den er in "The Eternals" verkörpern wird. Und auch anderen Fantasy-Universen ist der Darsteller nicht abgeneigt. Fans fragten ihn nun, welche Rolle Kit in einem Harry Potter-Prequel übernehmen würde – und der Hollywood-Star hat einen ganz klaren Favoriten in der Zaubererwelt!

Schon lange kursiert unter den Anhängern der Potter-Saga die Idee, die Geschichte der "Rumtreiber" zu verfilmen, also der jugendlichen Magier-Truppe um Harrys Vater James Potter, Remus Lupin, Peter Pettigrew und Sirius Black. Mit seiner schwarzen Lockenpracht und dem Image als Frauenschwarm wäre Kit die Idealbesetzung für Harrys späteren Patenonkel Sirius – doch der Charakter, den in den bisherigen Filmen Gary Oldman (61) gespielt hat, wäre tatsächlich nicht seine erste Wahl: Kit würde sich für den Gegenspieler des Quartetts entscheiden. "Snape ist die beste Figur überhaupt. Seine Geschichte. Severus Snape ist so tragisch, wunderbar, brillant... Er ist eine Figur, die du hasst, aber am Ende liebst. Er ist einfach phänomenal", erzählte der 32-Jährige laut Comicbook auf der ACE Comic Con.

Der Jon-Snow-Darsteller ist sich allerdings bewusst, dass er wohl eher nicht für die komplexe Rolle gecastet würde, die in acht Potter-Streifen Alan Rickman (✝69) übernommen hatte. "Ich glaube, ich wäre die nicht richtige Besetzung für ihn, also würde ich Sirius spielen. Aber wer auch immer Snape bekommt – das ist ein toller Charakter", gab sich der Schauspieler diplomatisch.

GDA / Zuma Press / ActionPress Alan Rickman als Severus Snape

Anzeige

Getty Images Kit Harington, "Game of Thrones"-Darsteller

Anzeige

Collection Christophel / Actionpress Gary Oldman und Daniel Radcliffe in "Harry Potter und der Orden des Phönix", 2007

Anzeige

Würdet ihr Kit lieber als Snape oder als Sirius sehen? Sirius Black, ganz klar! Severus Snape, das wäre cool! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de