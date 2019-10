Sind Justin (25) und Hailey Bieber (22) bereit für einen Tapetenwechsel? Nachdem der Sänger und das Model sich im September zum zweiten Mal das Jawort gaben, plant der Musiker aktuell offenbar eine weitere Veränderung. Auf Social Media veröffentlichte der "Love Yourself"-Interpret kürzlich haufenweise Fotos von seinem Eigenheim in Beverly Hills. Der Grund: Er möchte das Anwesen an seine Fans verkaufen – sie sollen ihm nun ein attraktives Angebot unterbreiten!

Auf seinem Instagram-Account postete Justin am Samstag eine Bilder-Reihe von seiner Luxusvilla, die den klangvollen Namen "The Tropics" trägt und in den 1930er Jahren erbaut wurde. Bevor Justin und Hailey das Domizil im April bezogen, war es noch einmal komplett renoviert worden. Trotzdem bekam der Sänger nicht viele seriöse Anfragen für sein Zuhause. Nur einer schien tatsächlich Interesse zu haben: Justins Musikkollege Charlie Puth (27) kommentierte den Post und schrieb "Meld dich!" Ob er der neue Hausanwärter wird?

In der Vergangenheit wurde immer wieder darüber gemunkelt ob Justin und Hailey nach Kanada ziehen werden – in die Heimat des "10.000 Hours"-Interpreten. Im vergangenen Jahr hatte ein Insider gegenüber Us Weekly ausgeplaudert, dass der 25-Jährige genug von der Großstadtszene habe. Er wolle die Öffentlichkeit für eine Weile meiden. Dieser Plan funktionierte bisher nicht, doch möglicherweise steht der Umzug ins kanadische Ontario nun auf der To-Do-Liste des Ehepaares.

APEX / MEGA Das neue Haus von Justin und Hailey Bieber

Instagram / stylememaeve Hailey und Justin Bieber bei ihrer Hochzeit

BG002 / Bauergriffin.com / MEGA Justin Bieber im September 2019

