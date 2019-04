Zeit für einen Tapetenwechsel! Justin Bieber (25) und seine Hailey (22) gingen im September vergangenen Jahres den Bund der Ehe ein und hatten seither schon die eine oder andere Herausforderung zu meistern. Der Sänger soll derzeit vor allem mit schweren Depressionen zu kämpfen haben und sich regelmäßig in Behandlung befinden. Nun brechen hoffentlich bessere Zeiten an, denn das Paar scheint bereit für eine Veränderung: Die beiden Superstars zogen jetzt in ihr erstes, gemeinsames Eigenheim in Beverly Hills – und das kostete ganze 8,5 Millionen Dollar!

Bisher wohnten Justin und Hailey im San Fernando Valley zur Miete – für schlappe 100.000 Dollar im Monat, wie People berichtete. Das neue Anwesen befindet sich ebenfalls im US-Sonnenstaat Kalifornien, hat wohl aber durchaus mehr zu bieten: Die Luxusvilla des Hollywood-Paares trage den klangvollen Namen "The Tropics" und wurde bereits in den 1930er Jahren erbaut. Vor Einzug wurde das Anwesen komplett renoviert und mit zahlreichen Büschen und Bäumen gegen neugierige Blicke bepflanzt. Auf den Bildern des Einzugstages, die Daily Mail vorliegen, strahlen die zwei Hauseigentümer über beide Ohren. Kein Wunder – denn die Luxus-Immobilie hat fünf Schlafzimmer, sieben Badezimmer und sogar ein Heimkino!

In ihrem neuen Zuhause soll vor allem Justin neue Kraft tranken und Ruhe finden. Auf Instagram hatte der gebürtige Kanadier im März verkündet, dass er in seinem derzeitigen Zustand nicht in der Lage sei, sich auf ein neues Album zu konzentrieren. "Ich bin schon in jungen Jahren viel getourt – zuletzt wurde mir klar, dass ich während dieser Zeit immer unglücklich war", gestand der "Baby"-Interpret. Der Musiker erklärte weiter, dass er seine volle Aufmerksamkeit erst einmal seiner Familie und seiner Gesundheit widmen wolle.

APEX / MEGA Das neue Haus von Justin und Hailey Bieber

Anzeige

MEGA Eine Möbel-Lieferung für das neue Haus von Justin und Hailey Bieber

Anzeige

SETC / MEGA Im neuen Haus von Justin und Hailey Bieber wird ein Heimkino eingebaut

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de