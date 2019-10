Wegen eines neu erworbenen Accessoires hat Senna Gammour (39) jetzt ordentlich Ärger am Hals! Bis vor Kurzem genoss die einstige Monrose-Sängerin noch ihren Urlaub in Dubai. Dort ließ sie es sich nicht nehmen, das eine oder andere hochpreisige Souvenir zu shoppen. In Deutschland wurde allerdings der Zoll auf die Musikerin und ihre Einkäufe aufmerksam: Senna hatte vergessen, eine Luxushandtasche anzumelden!

In ihrer Instagram-Story sahen die Fans der 39-Jährigen eine in Tränen aufgelöste Senna, die völlig verzweifelt am Flughafen sitzt. "Ich bin beim Zoll auseinandergenommen worden. Bin gerade bei der Wache und fix und fertig", schrieb sie zum Clip. Bei ihrer Einreise aus Dubai wurde sie vom deutschen Zoll kontrolliert. Dabei wurden Luxusgegenstände gefunden, die nicht angemeldet waren. Die Konsequenz: Senna hat nun eine Strafanzeige bekommen.

Um ihre Follower davor zu bewahren, denselben Fehler zu begehen, warnte sie ihre Community: "Wenn du im Ausland was kaufen solltest, halte es unter 430 Euro oder sei dir bewusst, dass du noch mal in Deutschland zahlst." Nachdem sie die Steuern beglichen hatte, durfte Senna ihre Handtasche nehmen und gehen.

Instagram / missgammour Senna Gammour am Flughafen, Oktober 2019

Wenzel, Georg/ActionPress Senna Gammour auf der Premiere von "Once Upon a Time in Hollywood" in Berlin

Timm, Michael / ActionPress Senna Gammour im September 2019

