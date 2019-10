Diese Bachelor-Liebe hält immer noch! Ex-Bachelorette Gerda Lewis (26) hat sich gerade erst von ihrem Keno getrennt. Die beiden hatten sich bei der Kuppelshow verliebt. Bloß sechs Wochen nach dem Finale ist aber schon wieder alles vorbei. Auch die vorherigen Bachelor- und Bachelorette-Romanzen gingen meistens schnell in die Brüche – eine glückliche Ausnahme gibt es allerdings noch: Ex-Bachelor Andrej Mangold (32) und seine Rosenlady Jennifer Lange (26) sind immer noch total verliebt!

Wie sehr die Funken zwischen den beiden immer noch fliegen, beweisen sie regelmäßig auf ihren Social-Media-Kanälen. Süße Pärchen-Pics und öffentliche Liebeserklärungen sind bei Jenny und Andrej keine Seltenheit. Gerade erst hat der ehemalige Basketball-Profi seine Liebste zu einer kleinen Geburtstagsreise nach Portugal entführt. An ihrem Ehrentag konnte sich die frischgebackene 26-Jährige dann auch noch über einen großen Strauß Rosen von ihrem Rosenkavalier freuen.

Tatsächlich haben Jenny und Andrej gerade erst ihr Einjähriges gefeiert. Zu diesem Anlass postete die Zumba-Trainerin ein Foto der beiden bei einem romantischen Dinner auf Instagram. Dazu schrieb sie: "Vor genau einem Jahr hat die Reise mit dir angefangen. Und wir haben sogar letzten Oktober schon meinen Geburtstag, unter etwas anderen Umständen, zusammen gefeiert. Doch nicht nur darauf stoßen wir in den nächsten Tagen an, sondern auch auf die Liebe, die sich in den letzten Monaten zwischen uns beiden entwickelt hat."

