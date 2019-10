Pietro Lombardi (27) hat keine Lust auf Spielchen! Mit großer Spannung verfolgte der Sänger die diesjährige Love Island-Staffel. Der Grund dafür: Er verguckte sich in Kandidatin Melissa (24) – betonte immer wieder, dass er Interesse an ihr habe und schickte sogar eine Nachricht in die Villa. Nun befinden die beiden sich wohl tatsächlich in der heißen Kennenlern-Phase. Und Pietro hat bei Melissa nach wie vor den Eindruck, dass es mit ihr etwas Ernsteres werden könnte!

"Es ist ein anderes Gefühl, aber es fühlt sich auf jeden Fall richtig an – genau wie bei Sarah", schwärmte Pietro im Interview mit Bild. Er und Melissa stünden mittlerweile in regem Kontakt zueinander: "Ich habe ihr direkt gesagt: 'Hier ist meine Nummer, wenn du Interesse hast, mich kennenzulernen, dann schreib mir.' Sie hat mir natürlich nicht am ersten Tag geschrieben ..." Offensichtlich konnte Melissa sich dann doch überwinden. Nun würden die beiden regelmäßig telefonieren und voneinander hören. "Wenn eine Frau, dann will ich kein Larifari, sondern dann will ich was Ernstes haben", beteuerte er weiter.

Was er an der 24-Jährigen so schätzt? "Melissa ist auf jeden Fall sehr zurückhaltend, ein sehr schüchternes Mädchen und ich glaube, das ist auch gerade das, was mir so gut gefällt. Einfach ganz normal, bodenständig", erklärte Pietro sein Verknalltsein. Melissa mache nicht den Anschein, als sei sie bloß scharf auf das Geld oder den Ruhm des Sängers. Ein weiterer Pluspunkt: Auch seine Ex Sarah Lombardi (27) habe bereits ihren Segen gegeben und finde, dass die beiden gut zusammenpassen.

Instagram / melissa_loveisland "Love Island"-Melissa

Anzeige

Instagram / _pietrolombardi_ Pietro Lombardi, Sänger

Anzeige

Love Island, RTL II "Love Island"-Melissa

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de