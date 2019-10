Für Katharina Damm wird es aktuell immer aufregender. Im April dieses Jahres bekam die YouTuberin einen Heiratsantrag von ihrem Langzeit-Partner Leo. Zurzeit befindet sich das Paar in der konkreten Planung seiner Hochzeit. Und dabei geht es ziemlich stressig zu, wie Kathas Schwester Anna Maria Damm (23) Promiflash kürzlich bei der Glow Beauty Convention verriet. Sie selbst versucht sich aus der heißen Phase bisher noch rauszuhalten.

Im Promiflash-Interview am berühmten Pink Carpet der Kosmetik-Messe plaudert Anna aus: "Die (Katharina und Leo, Amn. d. Red.) sind jetzt echt schon im Stress. Nächstes Jahr soll die Hochzeit stattfinden." Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin war bei der Locationsuche zwar schon mit dabei, insgesamt ist ihr Aufgabenbereich in Bezug auf die Hochzeitsplanung ihrer Schwester bisher aber überschaubar: "Ich bin ganz froh, dass ich da noch nicht so viel machen muss."

Von den bevorstehenden Feierlichkeiten lässt sich Anna schon für ihre eigene Trauung inspirieren. Steht bei der Instagrammerin also auch bald eine Hochzeit an? "Ich hoffe mal, aber ich habe bisher noch keinen Antrag, also mal schauen", lacht die Mutter einer Tochter. Sie ist seit Jahren mit ihrem Freund Julian Gutjahr (23) glücklich.

Instagram / katharinadamm_official Katharina Damm mit ihrem Verlobten Leo

Anzeige

Instagram / annamariadamm Katharina und Anna Maria Damm, YouTube-Stars

Anzeige

Instagram / annamariadamm Julian Gutjahr und Anna Maria Damm in Dubai

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de