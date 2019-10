Hat Anne Wünsche (28) sich schon mal in der Frauenwelt umgesehen? Seit einiger Zeit ist die Influencerin wieder glücklich verliebt: Nach der Trennung von ihrem Langzeitfreund Henning Merten kam sie mit ihrem aktuellen Partner Karim im vergangenen Mai zusammen. Gerne gibt die ehemaligen Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin auch Details aus ihrem Beziehungs- und Sexleben preis. Eine Sache verriet sie ihren neugierigen Followern aber erst jetzt: Ist sie schon mal mit einer Frau im Bett gelandet?

Anne startete vor Kurzem eine nächtliche Fragerunde auf Instagram – ihre Fans fingen schnell an, der Laiendarstellerin schlüpfrige Fragen zu stellen. So wollten sie zum Beispiel wissen, ob die 28-Jährige schon mal eine lesbische Erfahrung gemacht hat. "Noch nie probiert oder in diese Situation gekommen. Aber ich glaube, ich wäre tatsächlich offen für sowas", gab sie daraufhin freizügig preis.

Derzeit dürfte die Zweifach-Mama allerdings nicht auf der Suche nach einer dafür geeigneten Partnerin sein. Zumindest legt sie bei ihrem Liebsten Karim darauf Wert, dass sie die einzige für ihn ist. "Sorry, ich teile meinen Partner nicht. Allein der Gedanke, dass er erst was mit einer anderen hatte und dann zu mir kommt... nee, tut mir leid", kommentierte Anne zum Thema offene Beziehungen.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, YouTube-Star

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche auf Teneriffa

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Ex-BTN-Darstellerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de