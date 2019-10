Pietro Lombardi (27) und seine Angebetete Melissa (24) stehen mehr im Mittelpunkt denn je! Schon während der Ausstrahlung der diesjährigen Love Island-Staffel hatte der Sänger sein Interesse an der Kuppelshow-Kandidatin bekundet. Nach ihrem Show-Exit machte auch Melissa klar, dass sie Pie ziemlich sympathisch findet. Seit Kurzem lernen sich die TV-Lieblinge kennen. Doch wie Pietros Ex-Frau Sarah (27) nun verrät, ist das gar nicht so einfach.

"Die beiden müssen sich jetzt erst einmal kennenlernen. Wer weiß, was daraus wird. Aber jetzt sind halt auch alle Augen darauf gerichtet, das ist immer schwierig", lautet Sarahs Fazit im Interview mit RTL. Sie wünscht den beiden viel Glück und appelliert an Fans sowie die Presse, dem Paar in spe jetzt Raum zu lassen, um sich in Ruhe beschnuppern zu können. "Entweder klappt es oder es klappt nicht, aber irgendwann wird Pietro auch die richtige Frau finden", drückt die 27-Jährige ihrem Ex die Daumen.

Persönlich hat die Musikerin Pies neue Herzdame bisher noch nicht getroffen – doch Sarahs erste Einschätzung fällt positiv aus. "Ich finde, dass sie ein sehr hübsches Mädchen ist. Ich kenne sie zwar noch nicht, aber so scheint sie mir wirklich sympathisch zu sein", plaudert sie abschließend aus.

RTL II / Magdalena Possert; Instagram / _pietrolombardi_ Collage: Melissa und Pietro Lombardi

Actionpress/ Ot,Ibrahim Sarah Lombardi beim Nutella Pop-Up Café Opening in Hamburg, August 2019

Instagram / sarellax3 Supertalent-Jurorin Sarah Lombardi

