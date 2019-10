Hauptsache, die Kids sind glücklich! Victoria (45) und David Beckham (44) blicken auf eine zwanzigjährige Ehe zurück. Gemeinsam haben die zwei Stilikonen in der Zeit vier Kinder großgezogen. Das ehemalige Spice Girl und der Ex-Fußballstar leben schon wesentlich länger Seite an Seite als viele andere Promis. Victoria hat sich nun dazu geäußert, weshalb ihre Ehe so erfolgreich verläuft: Die Kinder stehen in ihrer Beziehung immer an erster Stelle.

"Unsere Kinder haben für uns oberste Priorität", sagte die 45-Jährige in der Today-Show. "Alles, was wir tun, dreht sich um die Kinder." Sie und ihr Ehemann würden sehr hart arbeiten, weil beide ihren Beruf liebten. Dabei würden sie sich aber gegenseitig unterstützen. "Wir sind sehr glücklich, einander gefunden zu haben", so Victoria.

Im Verlauf des Interviews ging die Designerin auch darauf ein, wie wichtig Kommunikation für eine funktionierende Beziehung sei. In einer viel beschäftigten Familie sei es essenziell, regelmäßig miteinander in Verbindung zu stehen. Außerdem dürfen sich Victoria und David über besondere Unterstützung freuen: "Unsere Eltern sind beide ständig präsent und helfen uns mit den Kindern."

Instagram / victoriabeckham Victoria Beckham, Desigerin

Instagram / davidbeckham Brooklyn, Cruz, Victoria, Harper, Romeo und David Beckham

Instagram / victoriabeckham David und Victoria Beckham

