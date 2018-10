Da kann es wohl einer kaum noch erwarten, endlich alle Hüllen fallen zu lassen! Seit vergangenem Dienstagmorgen haben die Adam sucht Eva-Fans Gewissheit: Zu den diesjährigen prominenten Flirt-Kandidaten zählen Gina-Lisa Lohfink (32), Emilija Mihailova und Jan Sokolowsky. Vor allem mit Letzterem hätten die Zuschauer offenbar so gar nicht gerechnet. Wie es Jan nach dem Show-Outing geht, verriet er nun auf einem seiner Social-Media-Accounts – inklusive sexy Nacktpics als Staffel-Vorgeschmack!

Seine edelsten Teile nur mit einem tropischen Riesenblatt bedeckt, grinst Jan für das Instagram-Foto glücklich am Strand in die Kamera! Auch seine knackige aber gänzlich untätowierte Kehrseite stellt der einstige Love Island-Sieger auf einem weiteren Schnappschuss zur Schau. Dazu schrieb er erleichtert: "Nennt mich Adam! Jetzt ist es raus. Komisches Gefühl. Hier seht ihr schon mal meinen Hintern. Ab dem 3. November gibt es dann alles!" Ob er sich aber selbst beim Nacktflirten im Fernsehen zusehen will, wisse Jan noch nicht so genau.

Die Fans sind bei diesem Anblick auf jeden Fall schon jetzt hin und weg. "Ich finde das so cool, dass er sich so etwas traut. Außerdem hat er doch echt einen schönen Po", schwärmte eine Userin. Andere reagierten eher stutzig, gingen sie nach einem mysteriösen Interview des Ex-Islanders doch davon aus, er habe eine Freundin! Warum Jan im Gespräch mit Chethrin Schulze (26) so seltsam reagiert hatte, scheint nun klar: Jan hatte vielleicht einfach nur Angst gehabt, seine AsE-Teilnahme zu früh auszuplaudern!

Instagram / jan_soko Jan Sokolowsky, Reality-Star

Instagram / jan_soko Jan Sokolowksy, "Love Island"-Sieger 2017

Instagram / jan_soko Jan Sokolowsky, Reality-TV-Teilnehmer bei "Love Island" 2017

