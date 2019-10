Süßer Blick in die Vergangenheit! Auch die größten Stars der Welt haben einmal ganz klein angefangen. Damals träumten sie vielleicht eher davon, Feuerwehrmann oder Tierärztin zu werden, denn für viele war eine Schauspiel- oder Gesangskarriere noch in weiter Ferne. Für Fans ist solch ein Rückblick natürlich besonders spannend und so postete jetzt auch eine berühmte Sängerin und Schauspielerin ein Foto, das sie im Grundschulalter zeigt. Aber welcher Weltstar steckt hinter diesem süßen Kinderfoto?

Tatsache: Die Kleine, die hier so süß lächelt und dabei sogar einige ihrer Milchzähne zeigt, ist Selena Gomez (27). Die 27-Jährige hat das Bild aus Kindertagen auf ihrem Instagram-Account veröffentlicht. Dazu schrieb sie auch einige kryptische Worte: "Wir sind immer blind an die Sache rangegangen." Betont sie damit vielleicht, dass niemand ahnen konnte, welche Zukunft ihr in jungen Jahren noch bevorstehen würde oder weist der Satz eventuell sogar auf einen neuen Song hin?

Das Foto zeigt aber: Schon früher hatte Selena eine besondere Ausstrahlung und auch ihre wunderschönen braunen Haare trug sie damals bereits gern offen. Neben ihren Fans kommentierten auch viele ihrer Kollegen und Freunde den süßen Schnappschuss mit Herzen und lieben Worten – darunter auch DJ Snake, Julia Michaels (25) und Chloe Bartoli.

Getty Images Selena Gomez auf einem Event im April 2019

Getty Images Selena Gomez, Schauspielerin

Getty Images Selena Gomez, Schauspielerin und Sängerin

