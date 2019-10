Justin Bieber (25) schwelgt in Erinnerungen! Die Zeiten, in denen sich der ehemalige Kinderstar in den sozialen Medien ausschließlich als harter Gangster-Typ inszenierte, sind eindeutig vorbei. Sein Social-Media-Profil strotzt mittlerweile vor romantischen Fotos, die ihn gemeinsam mit Ehefrau Hailey (22) zeigen. Zum Geburtstag eines langjährigen Freundes hat sich der Popsänger nun eine besonders persönliche Überraschung überlegt: Er hat zahlreiche private Fotos aus Kindheitstagen veröffentlicht!

Wie auf Instagram zu sehen ist, gratulierte der 25-Jährige mit den süßen Fotos seinem Sandkastenfreund Chaz. Das älteste Foto zeigt den wasserstoffblonden Justin und seine Schulkameraden als Zweitklässler. In seiner Story postete er auch mehrere gemeinsame Kinderfotos von sich und Chaz: "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Chaz! Du bist der lustigste, netteste, coolste Mensch, den ich kenne, und mir geht es besser, weil du in meinem Leben bist. Ich bin gespannt, was die Zukunft bringt”, schrieb Justin dazu.

Schon in jungen Jahren wurde der Kanadier zum Superstar. Als Kind lernte er, Gitarre, Schlagzeug, Klavier und Trompete zu spielen. Seine Mutter postete schließlich 2007 erste Videos vom zwölfjährigen Justin auf YouTube. Dort entdeckte ihn sein heutiger Manager, Scooter Braun (38), und brachte ihn groß raus.

Instagram / justinbieber Justin und Hailey Bieber

Instagram / justinbieber Justin Bieber mit seinem Kumpel Chaz

Instagram / justinbieber Justin Bieber mit zwei Freunden

