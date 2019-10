Sie können die Finger nicht voneinander lassen! Erst seit wenigen Tagen ist bekannt, dass Lily Allen (34) wieder in festen Händen ist. Nachdem im August erste Beziehungsgerüchte aufgekommen waren, bestätigte die Sängerin im Oktober ihre Liebe zum Serienstar David Harbour (44). Seitdem ist das Paar unzertrennlich und zeigt seine Gefühle füreinander in aller Öffentlichkeit – so auch bei einem Sportevent: Total verliebt knutschten Lily und David herum!

Paparazzi lichteten das Pärchen am Rande eines Basketballspiels in New York ab. Beim Match der New York Knicks gegen die New Orleans Pelicans konnten die beiden sich nur schwer zurückhalten. Immer wieder suchte die Musikerin die Nähe ihres neuen Freundes und gab ihm den einen oder anderen Schmatzer. Auch der Stranger Things-Darsteller genoss sichtlich die Gesellschaft seiner Liebsten und küsste sie ein paar Mal liebevoll auf den Kopf.

Auf offiziellen Events fühlt sich das Paar aber anscheinend noch nicht sonderlich wohl. Erst am Donnerstag erschienen Lily und David zum ersten Mal gemeinsam bei einer Gala in New York. Dort war von Verliebtheit nicht viel zu sehen. Ziemlich reserviert posierten beide für die Fotografen – von Zärtlichkeiten keine Spur.

LRNYC / MEGA David Harbour und Lily Allen in New York City

Getty Images Lily Allen und David Harbour bei einem Basketballspiel 2019

RCF / MEGA David Harbour und Lily Allen bei der Champions For Change Gala 2019

