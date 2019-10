Das ist die Bestätigung, auf die alle Fans von Lily Allen (34) gewartet haben! Im August kamen erste Gerüchte auf, die Sängerin sei wenige Monate nach ihrer Trennung wieder dabei, heftig zu flirten – und zwar mit niemand Geringerem als Serien-Star David Harbour (44). Tatsächlich tauchten Mitte Oktober eindeutige Turtelfotos von den beiden aus New York auf. Kurz darauf bezog Lily nun auch erstmals selbst Stellung zu ihrer Liaison.

Am Wochenende war der 44-Jährige ziemlich sportlich in einem Saturday Night Live-Sketch zu sehen – ein Anblick, den seine Liebste stolz mit ihren Followern auf Instagram teilte. Zu einer Aufnahme von Davids trainiertem Oberarm schrieb die 34-Jährige schlicht, aber eindeutig: "Meins"! Wie Daily Mail berichtet, war die Musikerin am Samstag in New York City, um ihren Freund bei der Produktion der TV-Show zu unterstützen. Anschließend habe sie mit ihm und seiner Familie das Studio verlassen.

Schon im September hatte sich das Paar gemeinsam in Lilys Heimatstadt London aufgehalten und dort bereits sehr vertraut gewirkt. Vor ihrer Beziehung waren beide in langjährigen Partnerschaften mit anderen Promi-Kollegen: Lily war mit dem DJ Daniel Lawrence über drei Jahre lang liiert, David hatte bis vor wenigen Monaten in Schauspielerin Alison Sudol (34) sein Glück gefunden.

LRNYC / MEGA David Harbour und Lily Allen in New York City

Instagram / lilyallen Lily Allen, Sängerin

Photo by Netflix via Getty Images David Harbour und Alison Sudol

