Jasmin Tawil (37) erfreut ihre Fans mit einem neuen Baby-Pic! Monatelang versetzte die Ex-GZSZ-Darstellerin ihre Familie in große Sorge. Die Schauspielerin hatte kein Lebenszeichen von sich gegeben, weshalb ihr Vater sogar einen Privatdetektiv engagiert hatte. Im September überraschte die Blondine schließlich mit dieser Hammer-News: Sie sei schon im Juni Mama eines Sohnes geworden. Obwohl sie sich mit Fotos ihres Sprösslings eher zurückhält, hat sie jetzt einen Schnappschuss mit Ocean Malik gepostet.

"Ich schlafe im Stehen", witzelt Jasmin in ihrer Instagram-Story zu einem Spiegel-Selfie mit ihrem Nachwuchs. Mit dem Hashtag #Mamaland stellt sie klar, total im Alltagsleben einer Mutter angekommen zu sein. Die Anstrengungen nimmt sie aber offensichtlich mit Humor.

In den vergangenen Wochen hat die 37-Jährige ihre Fans total begeistert gelobt. "Danke! Wenn ich an die Liebe denke, die ihr Ocean und mir die letzten Tage habt zukommen lassen, fällt mir dieses Lied ein. Danke für all die Unterstützung", freute sie sich im Netz überwältigt von den vielen lieben Kommentaren unter einem Beitrag.

