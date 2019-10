In nur wenigen Stunden unterschreibt Vanessa Stanat die wohl romantischsten bürokratischen Papiere, die es gibt. Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin heiratet ihren Noch-Verlobten Roman Tamkan. Zwar erst einmal nur standesamtlich – die großen Feierlichkeiten sollen in etwa zwei Jahren folgen – trotzdem ist die Aufregung so kurz vorher riesig. Aber wie startete Vanessa und Romans Liebesgeschichte eigentlich? Mit Promiflash teilt das Paar die Erinnerungen an den Heiratsantrag!

Im Interview schwärmt Roman von dem besonderen Moment. Kurz bevor seine Liebste für drei Monate zum Modeln ins Ausland gehen sollte, feierten sie Vanessas Geburtstag gemeinsam mit Freunden zum Motto "James Bond" – schick angezogen waren also alle schon mal. Alle Anwesenden, inklusive der Familie der 22-Jährigen, waren eingeweiht. Die Brünette selbst ahnte zwar nichts, bemerkte aber die Nervosität ihres Freundes. "Dann hat er mich auf der Tanzfläche runtergezogen und meinte: 'Ich habe noch was für dich'", erinnert sie sich an den Moment.

"Der Antrag kam aber ganz privat in einem abgesonderten Raum, da waren nur wir zwei", berichtet Vanessa bei Promiflash. Danach hätten sie alle gemeinsam gefeiert.

Instagram / vanessa.stanat Vanessa Stanat, Model

Instagram / vanessa.stanat Roman Tamkan und Vanessa Stanat

Instagram / vanessa.stanat Vanessa Stanat mit ihrem Roman

