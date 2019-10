Ob Kanye West (42) den Schnappschuss auch so putzig findet wie seine Frau Kim Kardashian (38)? Die Unternehmerin und der Rapper haben mittlerweile vier Kinder: zwei gemeinsame und zwei Kids von einer Leihmutter. In ihrer Mama-Rolle geht Kim total auf – und veröffentlicht hin und wieder auch Momentaufnahmen aus ihrem Familienleben bei Social Media. Nun entzückt sie ihre Community mit einem Foto, auf dem ihr Ehemann zusammen mit Töchterchen North West (6) ein Nickerchen hält!

Via Instagram postete das Model ein Pic, auf dem der schlafende Kanye zu sehen ist. Ebenfalls auf dem Bild: die kleine Northie. Die 6-Jährige kuschelt sich dabei ganz fest an ihren Daddy und hält ebenfalls ein tiefes Nickerchen. Kim kommentierte ihren Beitrag mit einem Snooze-Emoji. Unter dem Post zeigte sich die Community der 38-Jährigen total verzaubert von der Momentaufnahme. "Die beiden sind so süß", findet eine Followerin. Einer weiteren Userin ist ein ganz anderes Detail ins Auge gesprungen. "Verdammt, er schläft immer mit seiner Kette", witzelt sie.

Wer das Posten solcher zuckersüßen Pics wohl kaum noch abwarten kann, ist Kims Halbschwester Kendall Jenner (23). Sie ist zurzeit der einzige Reality-Star der Familie, der noch keine eigenen Nachkommen hat. Doch das hält sie nicht davon ab, viel Zeit mit ihren Nichten und Cousins zu verbringen. Und diese glücklichen Momente mit ihren Bewunderern ebenfalls visuell zu teilen.

Instagram / kimkardashian North und Kanye West

MEGA Kim Kardashian und ihr Mann Kanye mit ihren Kindern in L.A., 2019

Instagram / kendalljenner Kendall Jenner mit ihrer Nichte Stormi Webster

