Bei diesen beiden Sturm der Liebe-Stars ist die Gerüchteküche am Brodeln! In der Telenovela sind Julian Schneider (29) und Jenny Löffler (29) alias Joshua und Annabelle kein Paar geworden. Zwar hatten sie eine kurze Affäre, aber am Ende hat sich der 29-Jährige in Annabelles Schwester Denise (Helen Barke, 24) verliebt und wird sie heiraten. Aber könnte es sein, dass Julian und Jenny privat zusammen sind? Ein Schnappschuss der beiden lässt die Fans das zumindest vermuten!

Im August postete die Blondine ein inniges Foto aus ihrem Italienurlaub auf Instagram. Und mit wem kuschelte sie da? Ihrem Sturm-Kollegen Julian! Dieses Bild regte direkt die Fantasie ihrer Follower an: "Seid ihr jetzt eigentlich zusammen" und "Du und Julian? Ein tolles Paar", kommentierten unter anderem zwei User das Pic. Und was sagt Jenny zu den Spekulationen? "Ich überlasse es den Lesern und Followern, welche Schlussfolgerungen sie aus diesem Post ziehen", äußerte sie sich dazu gegenüber Promiflash geheimnisvoll.

Vergangenen Oktober äußerte sich die 29-Jährige noch klarer zu ihrem Beziehungsstatus. "Ich bin zurzeit in keiner Beziehung", erklärte sie noch damals im Interview. Ob sich das inzwischen wohl geändert hat – was meint ihr? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Future Image Jenny Löffler, Julian Schneider und Helen Barke beim Fototermin am Set von "Sturm der Liebe"

Instagram / jenny.loeffler Julian Schneider und Jenny Löffler, Mai 2019

ARD / Christof Arnold Julian Schneider und Jenny Löffler

