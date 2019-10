Eigentlich hätte Dolly Buster (49) allen Grund zum Feiern! Der ehemalige Porno-Star kann auf ein durchaus erfolgreiches Leben zurückblicken: Dolly wurde in den 80er Jahren als Erotikdarstellerin bekannt. Bei der Arbeit lernte die gebürtige Tschechin schließlich den Porno-Produzenten Josef Baumberger kennen, den sie 1997 heiratete. In wenigen Tagen wird Dolly 50 Jahre alt. Doch aus gesundheitlichen Gründen wird sie ihren Geburtstag nicht feiern können!

Der Ehrentag der Blondine ist am 23. Oktober, eine große Geburtstagssause steht nicht an. Gegenüber dpa erzählte Nora Baumberger, wie Dolly mit bürgerlichem Namen heißt: "Ich leide seit zwei Jahren an Tinnitus, verbunden mit starken Schmerzen." Das nervige Piepsen im Ohr komme aus dem Nichts heraus . "Da könnte man ausrasten!", fluchte das Ex-Rotlicht-Sternchen. Sie wolle ihren Gästen die Party nicht mit schlechter Laune verderben, deshalb werde sie gar keine organisieren.

Für ihr neues Lebensjahr wünscht sich die Hobby-Malerin, endlich gesund zu werden: "Ich wünsche mir, dass dieser Spuk vorbei ist und ich wieder normal am Leben teilnehmen kann." Mit diesem Schicksal ist Dolly nicht allein – auch Stars wie Black Eyed Peas-Mitglied Will.i.am (44) und Sänger Ozzy Osbourne (70) leiden seit Jahren unter Tinnitus.

Getty Images Dolly Buster im Mai 2004

Anzeige

Getty Images Dolly Buster im Juli 2014

Anzeige

Getty Images Dolly Buster im Januar 2016

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de