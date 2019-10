Mit 41 Jahren hat sie einen Körper, von dem andere nur träumen können: Nicole Scherzinger lenkt alle Blicke auf sich, egal, wo sie auftaucht. Auch fast zehn Jahre nach dem Ende ihrer Girl-Group "The Pussycat Dolls" trainiert die US-Sängerin fast täglich, um ihren Hammer-Body zu halten. Aber welche Übungen formen denn den Körper der Musikerin überhaupt, damit sie so aussieht?

Einer, der Nicole beim Training tatkräftig zur Seite steht, ist ihr Personal Trainer Paolo Mascitti. Im Interview mit Hollywood Life erklärte er: "Besonders heutzutage mit dem Einfluss der Sozialen Netzwerke versuchen wir beim Trainieren viel zu verrückte Übungen zu machen. Ich verlasse mich da eher auf die Basics – wie zum Beispiel Burpees, Planks oder auch Squats." Außerdem sei jeder Mensch unterschiedlich, also müsse auch das Workout variieren. "Wenn du Gewicht verlieren willst, dann bietet sich eher das HIIT-Training an, da es mehr Kalorien verbrennt", so der Personal Trainer. Das HIIT-Training ist ein Workout mit hoher Intensität und schnellen Bewegungsabfolgen. Allerdings sei ein regelmäßiges Training von zwei bis dreimal die Woche von Vorteil.

Nicole selbst behauptete gegenüber Daily Mail, dass sie nicht so strikt sei, wie alle immer denken würden. Sie brauche vor allen Dingen viel Abwechslung: "Ein Mix aus allem ergibt für mich das beste Resultat. Stretching und Schwitzen, das ist beides wichtig für mich." Die ehemalige Frontfrau lässt auch ihre vier Millionen Follower auf Instagram an ihrer Leidenschaft teilhaben. Sie brauche den Sport allerdings nicht nur für den Körper, sondern viel mehr für ihre Psyche.

Instagram / nicolescherzinger Verified Nicole Scherzinger, Oktober 2019

Instagram / nicolescherzinger Nicole Scherzinger im Italien-Urlaub

Instagram / nicolescherzinger Nicole Scherzinger, July 2019

