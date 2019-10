Wer wagt den mutigen Schritt? Am 27. Oktober startet die sechste Staffel von Hochzeit auf den ersten Blick. Wie auch bereits in den vergangenen Ausgaben sucht das Experten-Team bestehend aus Sexualtherapeutin Beate Quinn, Psychotherapeutin Dr. Sandra Kohldörfer und Psychologe Markus Ernst wieder das perfekte Match für Singles. Und Promiflash zeigt euch die zwölf Kandidaten, die sich dieses Jahr auf das Dating-Experiment einlassen werden!

Bei den Männern trauen sich: Marcel, Philipp, Alexander, David, Marc und Serkan. Sie werden vor den Traualtar zu treten, um eine ihnen bis dato unbekannte Frau zu heiraten. Aber wer wird ihre Braut sein? Folgende Damen stehen zur Auswahl: Christina, Cindy, Jessica, Melissa, Nicole und Samantha. Zwei, die das Prozedere bereits hinter sich haben, sind die ehemaligen "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidaten Vanessa und Peter. Wer wäre also besser geeignet, den neuen Teilnehmern ein paar Tipps zu geben? "Habt Geduld mit eurem Partner, redet viel miteinander und versucht, Konflikte zu lösen. Sich zu trennen ist immer der einfachste Weg, aber lange nicht der beste Weg", erklärten sie im Promiflash-Interview.

Zwar ließen sich alle Paare der vergangenen Staffel scheiden, doch es gibt einen Lichtblick, denn drei Couples aus der Show sind immer noch zusammen: Bea und Tim, Vanessa und Peter sowie Ramona und Stephan. Auf welchen Kandidaten oder welche Kandidatin freut ihr euch am meisten? Stimmt ab! Start von "Hochzeit auf den ersten Blick" am Sonntag, 27.10., um 17:30 Uhr, in SAT.1

SAT.1/Claudius Pflug Das "Hochzeit auf den ersten Blick"-Logo

Anzeige

Sat.1 / Stefan Hobmaier Die Beziehungsexperten Markus Ernst, Dr. Sandra Köhldorfer und Beate Quinn

Anzeige

Sat.1 Serkan, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidat 2019

Anzeige

Sat.1 Samantha, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidatin 2019

Sat.1 Marc, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidat 2019

Sat.1 Nicole, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidatin 2019

Sat.1 David, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidat 2019

Sat.1 Melissa, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidatin 2019

Sat.1 Alexander, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidat 2019

Sat.1 Jessica, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidatin 2019

Sat.1 Philipp, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidat 2019

Sat.1 Cindy, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidatin 2019

Sat.1 Marcel, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidat 2019

Sat.1 Christina, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidatin 2019

Auf welchen Kandidaten oder Kandidatin freut ihr euch am meisten? Marcel Philipp Alexander Christina Cindy David Jessica Marc Melissa Nicole Samantha Serkan Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de