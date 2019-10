Es ist schon eine ganz besondere Kuppelsendung, bei der sicher nicht jeder mitmachen würde: Seit fünf Staffeln werden bei Hochzeit auf den ersten Blick Paare von Experten zusammengestellt und geben sich gleich bei ihrem allerersten Treffen das Jawort im Standesamt. Die letzte Ausgabe der Dating-Show war allerdings nicht von Erfolg gekrönt: Alle Paare der Staffel ließen sich nach der Sendung wieder scheiden. Doch es kann auch funktionieren: Diese drei "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paare sind nämlich immer noch zusammen!

Erstens: Bea und Tim

Sie sind das absolute Kultpaar aus "Hochzeit auf den ersten Blick"! In der ersten Staffel der Dating-Show wurden Bea und Tim miteinander verkuppelt – und sie sind das beste Beispiel dafür, dass das ungewöhnliche TV-Experiment aufgehen kann. Nach fünf Jahren sind die beiden immer noch glücklich verheiratet. Zwar hatten die Fans des Couples vor einem Jahr die Sorge, dass sich das Paar getrennt haben könnte, weil sie ihr gemeinsames Facebook-Profil und sämtliche Pärchen-Fotos gelöscht hatten. Doch Bea selbst gab damals gegenüber Promiflash Entwarnung: Sie und Tim seien immer noch happy miteinander liiert!

Zweitens: Vanessa und Peter

Die heutigen Eltern einer gemeinsamen Tochter wurden auf Umwegen ein Paar: In der zweiten Staffel von "Hochzeit auf den ersten Blick" war Vanessa eigentlich für David bestimmt – und Peter für Jasmin ausgewählt. Doch in dieser Konstellation ließen sich beide Paare direkt wieder scheiden. Vanessa und Peter blieben danach in Kontakt und verliebten sich schließlich ineinander. Mittlerweile haben die zwei nicht nur ein Kind zusammen, sondern sind auch verheiratet. "Gemeinsam haben wir schon sehr viel Schönes erleben dürfen, mussten aber auch einige Stürme überstehen. Das ist uns mit Bravour gelungen und wir sind überglücklich", schwärmten sie gegenüber Promiflash.

Drittens: Ramona und Stephan

Dieses Ehepaar fand in der dritten Staffel zusammen. Schon nach kürzester Zeit ließ Ramona alles hinter sich und zog zu ihrem Bräutigam nach Monschau. Aber warum hat es bei dem Paar geklappt und bei anderen Teilnehmern nicht? Ramona und Stephan sind sich sicher: Durch die Show sind sie nicht nur zusammengekommen, sondern auch zusammengeblieben. "Die Experten haben uns aufgezeigt, wie unsere vorherigen Beziehungen waren. Und dass unsere neuen Partner gar nicht unserem vorherigen Beuteschema entsprechen", erzählte Stephan im Promiflash-Interview.

Start von "Hochzeit auf den ersten Blick" am Sonntag, 27.10., um 17:30 Uhr, in SAT.1

Sat.1 Bea und Tim von "Hochzeit auf den ersten Blick"

Anzeige

SAT.1 Peter, Sanyana und Vanessa

Anzeige

Sat 1 Stephan und Ramona von "Hochzeit auf den ersten Blick"

Anzeige

SAT.1 / Christoph Assmann Kandidaten bei "Hochzeit auf den ersten Blick"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de