Joy Lee Juana Abiola-Müller (28) geht in ihrer Rolle als Mutter total auf! 2015 wurden sie und ihr Schauspielkollege Patrick Müller (31) zum ersten Mal Eltern. Vier Jahre später sollte die kleine Loki einen kleinen Bruder bekommen. Ende September erblickte Lovis das Licht der Welt. Seitdem schwebt die Unter uns-Darstellerin im siebten Mama-Himmel und liebt es, ihren Sprösslingen Aufmerksamkeit zu schenken. Auf Social Media lässt sie ihre Community an ihrem persönlichen Glück teilhaben!

Auf Instagram postete die Zweifach-Mama mehrere Fotos, auf denen sie mit dem jungen Neuankömmling kuschelt. Dazu offenbart sie: "Für mich gibt es gerade nicht Schöneres als mit Lovis zu kuscheln und an ihm zu schnuppern!" Außerdem macht sie auf ein gemaltes Kunstwerk im Hintergrund aufmerksam. Dieses soll die kleine Loki zusammen mit der Mutter der 28-Jährigen gemalt haben. "Das Bild im Hintergrund wird natürlich gerahmt", schreibt sie weiter und verriet auch, dass sie alle gemalten Bilder ihrer Tochter behält.

Andere Beiträge auf Social Media zeigen ebenfalls, dass die Berlinerin zurzeit total im Mama-Modus ist und die Finger nicht von ihrem Schützling lassen kann. Doch was ist eigentlich mit Loki? In der Anfangszeit kümmert sich besonders Papa Patrick um die Vierjährige, damit sie sich nicht vernachlässigt fühlt. Er möchte die Kleine dabei unterstützen, sich an die neue Rolle als große Schwester zu gewöhnen.

