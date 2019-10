Noch nie sind so viele Single-Ladys zum Scheunenfest eingeladen worden – und von Anfang an wurden die Krallen ausgefahren! Premiere bei Bauer sucht Frau: Die ledigen Landwirte wollen zum ersten Mal insgesamt stolze 28 Damen kennenlernen. Fast alle elf Kandidaten haben zwei oder mehr Anwärterinnen gebeten, zur großen Staffel-Eröffnungsparty zu kommen. Während es für die Bauern purer Luxus gewesen sein dürfte, schienen die Frauen wenig begeistert von so viel Konkurrenz: Es wurde gelästert, was das Zeug hielt!

Die Scheune glich einem Boxring! Egal ob Outfit, Styling oder Verhalten – alles wurde genau unter die Lupe genommen und bis ins Detail analysiert. "Also in Rosa rumlaufen mit 62 Jahren. Ich denke, dass ich mehr Stil habe", kam es aus der einen Ecke. "Ich schätze meine Chancen gut ein. Ich habe das schönste Kleid an", lautete die Kampfansage aus der anderen. Sich die Namen ihrer Mitstreiterinnen zu merken? Für viele anscheinend bereits ein No-Go: "Ich fände es super, wenn die Paillettenfrau direkt abreisen würde. Dann hätte ich nur noch eine Gegnerin. Und die versuche ich auch noch nach Hause zu schicken", zeigte sich eine Bewerberin angriffslustig.

Im Vergleich zu seinen Kuppelshow-Kollegen stach Bauer Kai heraus: Der Hesse hatte unter dem Motto "Die Eine oder Keine" nur eine potenzielle Partnerin eingeladen. Seine Auserwählte, Philine, war beim Aufeinandertreffen völlig hin und weg: "Sehr, sehr schön. Wie in meinen Träumen", schwärmte Kais Vielleicht-Zukünftige.

TVNOW / Guido Engels Inka Bause und die Singles der 15. Staffel von "Bauer sucht Frau"

Anzeige

TVNOW / Guido Engels "Bauer sucht Frau"-Moderatorin Inka Bause beim Scheunenfest 2019

Anzeige

TVNOW / Guido Engels Kai, Maschinen-Fan und "Bauer sucht Frau"-Kandidat 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de