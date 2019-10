Wird Til Schweiger zum Hotelier? Eigentlich kennt man ihn als Schauspieler, Produzent und Regisseur diverser deutscher Kino-Hits. Neben seinen Filmen investierte der 55-Jährige aber in den vergangenen Jahren vor allem in sein "Barefoot"-Projekt. Das Konzept umfasst mittlerweile ein Restaurant in Hamburg und ein Hotel an der Ostsee. Der Schauspieler scheint von diesem Unternehmenszweig nicht genug zu bekommen und expandiert – nach Südafrika!

Der "Keinohrhasen"-Darsteller habe laut B.Z.-Berlin ein Hotel unter seinem Label "Barefoot" im fernen Südafrika eröffnet. Die Unterkunft liege nahe dem Addo Elephant Parks, dem größten Nationalpark am Ostkap des Landes. Die Barefoot-Lodge umfasse zehn Suiten, Restaurant, Bar, Lounge-Bereich und einen Außenpool. Die Ausstattung habe Schweiger selbst entworfen und im Hotel-Restaurant sollen landestypische Speisen serviert werden. Die Anlage ist bereits seit Wochenbeginn in Betrieb.

Zusammen mit einer Hotelgruppe wolle der TV-Star das Barefoot-Hotelkonzept für zusätzliche Standorte in Deutschland, aber auch in anderen Ländern, weiterentwickeln. Unter der Marke werden nicht nur Filme produziert und Hotels gebaut. Der Drehbuchautor vertreibt damit auch Kleidung und Wohnaccessoires.

Getty Images Till Schweiger in Berlin 2017

Instagram / tilschweiger Til Schweiger, "Keinohrhasen"-Darsteller

Instagram / tilschweiger Til Schweiger, Schauspieler

