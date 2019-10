Eingefleischten Bauer sucht Frau-Fans dürfte bei diesen Szenen warm ums Herz werden! Zwischen Bauer Christian und seiner Liebesanwärterin Christina scheint die Chemie einfach zu stimmen. Schon beim Scheunenfest bekam der Landwirt das Grinsen gar nicht mehr aus dem Gesicht. Und auch beim Hofwochen-Auftakt konnte er kaum unterdrücken, wie verknallt er bereits ist. Seine Auserwählte hielt den Ball zwar noch etwas flacher, dennoch war auch Christina ganz angetan von Christian. Bahnt sich hier etwa ein Happy End à la Stephan und Steffi an?

Mit seiner endlosen Begeisterung erinnerte Christian total an Vorjahresteilnehmer Stephan! Auch der Bayer war völlig hin und weg, als er endlich Münsteranerin Steffi kennenlernte. Von Sekunde eins an schien für den Viehzüchter festzustehen: Diese oder keine! Und er sollte recht behalten: Vor Kurzem haben sich Stephan und Steffi das Jawort gegeben. Einen ähnlichen Satz hat ebenso Christian gleich zu Beginn fallen gelassen: "Das ist die Frau! Das klappt einfach!", resümierte der 33-Jährige total verzaubert.

Ein weiteres gutes Omen? Die Namen! Immerhin ist es durchaus selten, dass sich die Vornamen eines Paares so sehr ähneln. Während in der vergangenen Staffel Stephan und Steffi mit ihren Namen für Schmunzeln sorgten, sind es nun Christian und Christina, die vom Namen her perfekter nicht zusammenpassen könnten.

MG RTL D / Andreas Friese Steffi und Stephan bei "Bauer sucht Frau" 2018

Anzeige

Instagram / ralf.herrmann.tv Bauernreporter Ralf Herrmann, Kuh Resi und "Bauer sucht Frau"-Kandidat Christian

Anzeige

MG RTL D Steffi und Stephan bei "Bauer sucht Frau"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de