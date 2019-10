Daniela Büchners (41) Kids brauchen keinen neuen Papa! In wenigen Wochen jährt sich Jens Büchners (✝49) Tod zum ersten Mal. Im November 2018 starb der Goodbye Deutschland-Star nach einem kurzen aber harten Kampf an Lungenkrebs und hinterließ neben seiner trauernden Witwe auch die gemeinsamen Zwillinge, drei Kinder aus früheren Beziehungen und drei Stiefkinder. Während in den Medien bereits wild über eine mögliche neue Liebschaft Dannis spekuliert wird, stellte diese nun klar: Ihre Kinder könnten einen weiteren Vater gar nicht akzeptieren.

"Das Thema Papa ist jetzt erst mal durch – das ist abgeschlossen. Nicht erst mal, für die drei Großen wird es das nicht mehr geben. Sie hatten einen Vater, sie haben Jens als Vater akzeptiert", zog die 41-Jährige bei Goodbye Deutschland ein Fazit aus den Schicksalsschlägen der vergangenen Jahre. Bevor Jens Jada, Volkan und Joelina unter seine Fittiche genommen hatte, mussten die drei bereits den Tod ihres leiblichen Vaters vor zehn Jahren verkraften. "Es bleibt glaube ich immer ein Riss in der Seele – fürs Leben", zeigte sich Daniela traurig.

Vor allem für ihren Sohn sei der Verlust seines Ziehpapas tragisch gewesen. "Ich war immer wochenlang in meinem Zimmer. Ich hab fast nichts gegessen, weil einfach mein bester Freund gestorben ist", erklärte der 17-Jährige in der Show. Hund Bailey sei dem Jungen in der schweren Zeit aber eine große Stütze gewesen.

Instagram / dannibuechner "Goodbye Deutschland"-Stars Jens und Daniela Büchner

ActionPress Daniela Büchner mit ihren Kindern im April 2019

Instagram / dannibuechner Daniela, Jenny und Jessica Büchner

