Nadine Klein (34) kann mit Bachelor in Paradise nicht viel anfangen! Nachdem die Beauty im Rosenkampf um Daniel Völz' (34) Herz gescheitert war, bekam sie im vergangenen Jahr eine zweite Chance auf die Liebe im TV. Bei Die Bachelorette ging Nadine mit Alexander Hindersmann (31) als Partner heraus, die Beziehung der beiden hielt allerdings nur wenige Monate. Obwohl sie selbst mehr als genug Flirtshow-Erfahrung hat, mag sie die Fernseh-Resterampe für ehemalige Kuppel-Kandidaten aber überhaupt nicht.

"Es geht für viele nur um Sendezeit und inszenierte Selbstdarstellung, die meisten kennen sich eh schon", urteilte die Ex-Schnittblumenverteilerin in ihrer Instagram-Story. Viele Flirts seien ihrer Meinung nach schon im Vorfeld abgesprochen und sie habe nicht das Gefühl, dass die Teilnehmer mit ganzem Herzen dabei seien. "Bachelor und Bachelorette hatte so viel Ungewisses für mich, wie wird's enden?", erinnerte sie sich an ihre TV-Zeit zurück und betonte, dass sie kein weiteres Mal aufrichtig bei einem Dating-Format teilnehmen könnte.

Ihren Traummann hat Nadine mittlerweile aber sowieso gefunden. Im Mai erfreute sie ihre Fans mit der süßen Nachricht, dass sie nach dem Liebes-Aus mit Alex wieder glücklich vergeben sei. Um seine Privatsphäre zu schützen, hält die 34-Jährige ihren Freund Tim aber größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus. "Ich war nie der Typ, der ständig öffentliche Liebesbekenntnisse bringen muss", erklärte sie damals im Netz und fand es nicht schlimm, ihr Glück fernab des Rampenlichts zu genießen.

Wenzel, Georg/ ActionPress Ex-Bachelorette Nadine Klein

Anzeige

Instagram / nadine.kln "Die Bachelorette"-Star Nadine Klein

Anzeige

Georg Wenzel / ActionPress Nadine Klein und Tim Nicolas bei der Verleihung der Goldenen Henne 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de