Die Zuschauer haben über ihr Favoriten-Paar abgestimmt! Seit fünf Jahren flimmert die Dating-Show Hochzeit auf den ersten Blick über die Bildschirme und in dieser Zeit haben die Experten Dr. Sandra Köhldorfer, Markus Ernst und Beate Quinn schon 23 Paare verkuppelt. Mittlerweile sind noch drei davon zusammen, die sich aus der Sendung kennen: Bea und Tim, Ramona und Stephan, Vanessa und Peter. Eines dieser Pärchen hat es den Promiflash-Lesern besonders angetan!

Die Rede ist von Ramona und Stephan! Das Ehepaar, das in der dritten Staffel den Gang zum Traualtar wagte, ist unter den Usern am beliebtesten: Von 6.665 Lesern voteten 47,6 Prozent (3.171 Stimmen) die Hunde-Eltern auf den ersten Platz! Dicht dahinter folgen Bea und Tim: Sie verbuchen 42,6 Prozent (2.838 Stimmen) für sich. Vanessa und Peter müssen sich mit der Bronze-Medaille begnügen – für sie stimmten 9,8 Prozent (656 Leser).

Ob ihre Sonderstellung wohl der Grund für den dritten Platz ist? Vanessa und Peter kamen über Umwege zusammen: In der zweiten Staffel von "Hochzeit auf den ersten Blick" war Vanessa eigentlich für David bestimmt – und Peter für Jasmin. In dieser Konstellation ließen sich beide Paare nach dem Experiment scheiden. Vanessa und Peter blieben jedoch in Kontakt, verliebten sich ineinander und bekamen eine Tochter. Vor zwei Monaten haben sie geheiratet.

Start von "Hochzeit auf den ersten Blick" am Sonntag, 27. Oktober ab 17:30 Uhr auf Sat.1

Sat.1 / Christoph Assmann Bea und Tim von "Hochzeit auf den ersten Blick"

Privat Die ehemaligen "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidaten Peter und Vanessa in Köln, Oktober 2019

SAT.1 / Christoph Assmann "Hochzeit auf den ersten Blick", Sat.1

