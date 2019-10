Sie sind endlich zu viert! Vor wenigen Monaten verkündete Sandra Kuhn (37) eine überraschende Neuigkeit: Die Moderatorin wird zum zweiten Mal Mama. Nur wenige Monate nach ihrer Tochter Leni erwartet das "Explosiv"-Gesicht erneut Nachwuchs und hält seitdem ihre Fans im Netz mit etlichen Schwanger-Updates auf dem Laufenden – die sich von nun an in Baby-Updates ändern: Sandra hat gestern ihr Kind zur Welt gebracht!

Das teilt die überglückliche Mami vor wenigen Minuten ihren Fans auf Instagram mit. "Für immer Liebe: Da ist unser Baby Carl Leo Kuhn. Gestern um 14.20 Uhr hat der kleine Mann das Licht der Welt erblickt. 50 Zentimeter groß, 3320 Gramm schwer und kerngesund", gibt die 37-Jährige einige Details preis. Als Familie fühle sie sich jetzt endlich komplett.

Erst vor Kurzem sprach Sandra ganz offen über ihre erneute Schwangerschaft – sie sei einfach viel entspannter an die Sache gegangen: "Weil ich jetzt alleine schon alles kenne, wenn da kleine Wehwehchen sind. Es zwickt, es zwackt, das ist einfach so, da renne ich nicht sofort in die Notaufnahme." Wie findet ihr den Namen? Stimmt in der Umfrage ab!

Instagram / misseskuuhney Sandra Kuhn und Töchterchen Leni, Januar 2019

ActionPress / Jens Krick Sandra Kuhn im Juli 2019 in Köln

Instagram / misseskuuhney Kristof und Sandra Kuhn an Silvester 2018

