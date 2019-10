Troian Bellisario (33) enthüllt den Namen ihrer kleinen Tochter! Ein Jahr ist es nun her, seit die Pretty Little Liars-Darstellerin und Suits-Star Patrick J. Adams (38) Eltern geworden sind. Das Paar hatte die Schwangerschaft über lange Zeit vor der Öffentlichkeit geheim gehalten und die Fans auch nach der Geburt nur selten an ihrem Baby-Glück teilhaben lassen. Jetzt verrät die stolze Mama aber doch ein Detail: Ihre Kleine heißt Aurora.

"Ich muss mich entscheiden, was davon ich Aurora zum Abendessen gebe", überlegt die Schauspielerin in ihrer Instagram-Story und filmt eine Reihe Einmachgläser auf der Küchenablage. Ob sich die 33-Jährige da etwa verplappert hat? Eigentlich sind die Serien-Stars darauf bedacht, die Privatsphäre ihrer Prinzessin zu schützen und verbergen auch das Gesicht ihres Sprösslings auf ihren Social-Media-Kanälen.

Über ein Paar sporadische Fotos durften sich die Fans während der vergangenen Monate dann allerdings doch freuen. "Ich hab dich, Kleine. Jetzt und für immer", postete Herzogin Meghans (38) ehemaliger Schauspiel-Kollege zu einem Schnappschuss von sich und Aurora. Für das Bild hält der glückliche Papa seine Tochter hoch über sich – die fühlt sich dabei aber sichtlich wohl.

Instagram / sleepinthegardn "Pretty Little Liars"-Star Troian Bellisario

Instagram / patrickjadams Die Schauspieler Troian Bellisario und Patrick J. Adams mit ihrer Tochter Aurora

Instagram / halfadams Patrick J. Adams mit seiner Tochter

