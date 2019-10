Jessie J (31) teilt ihr Privatleben mit ihren Fans! Erst Ende August schien die Sängerin sich etwas aus der Öffentlichkeit zurückziehen zu wollen: Sie kündigte ganz offiziell an, sich eine Auszeit von den sozialen Netzwerken zu nehmen. Die hielt sie aber nicht allzu lange ein: Nur etwa zwei Wochen später postete die "Price Tag"-Interpretin schon ihren nächsten Beitrag – und teilte jetzt sogar eine Reihe privater Schnappschüsse mit ihrem Liebsten Channing Tatum (39)!

In einer Instagram-Story veröffentlichte Jessie nun schöne Momentaufnahmen von einem Ausflug nach Santa Monica in Kalifornien. Dort hatte die 31-Jährige offenbar viel Spaß mit dem Schauspieler und einigen Freunden: Auf den Bildern ist die Gruppe am Meer, beim Fahrrad fahren und beim Pacific Park zu sehen. Vor allem Jessie und Channing genossen die Zeit offenbar sehr: Sie kuschelten sich für süße Pärchen-Selfies vor dem Riesenrad des Santa Monica Piers zusammen.

Die Paarfotos postete Jessie nur kurz nachdem Channings Ex Jenna Dewan (38) zugab, von der neuen Beziehung des 39-Jährigen überrumpelt worden zu sein. In ihrem neuen Buch erklärte die Schauspielerin, dass ihr ehemaliger Partner ihr nichts von seiner neuen Flamme erzählt hatte. Ob Jessie mit den Bildern ihr Revier markieren wollte?

Instagram / jessiej Jessie J und Channing Tatum auf Fahrrädern in Santa Monica, 2019

Instagram / jessiej Jessie J und Channing Tatum in Santa Moncia, 2019

Instagram / jennadewan Jenna Dewan, 2019

