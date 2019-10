Hat da jemand zu tief ins Glas geguckt? Für Cara Delevingne (27) läuft es aktuell wie am Schnürchen. Das Model hat mittlerweile richtig Fuß in Hollywood gefasst und ist seit einigen Monaten superglücklich mit Pretty Little Liars-Star Ashley Benson (29). Erst vor wenigen Tagen ließ es die Blondine aber mal wieder richtig krachen: Cara wurde nach einer Party ziemlich betrunken gesichtet!

Am Dienstagabend feierte die 27-Jährige zusammen mit Freundin Ashley die Launch-Party ihrer Kollaboration mit Nasty Girl im Londoner Szenebezirk Soho. Fan-Videos auf Instagram zeigten das Paar ziemlich vertraut und turtelnd zusammen. Nach dem Event erwischten Paparazzi die beiden aber mächtig angetrunken auf dem Weg zu ihrem Auto. Vor allem Cara versuchte vehement, sich und ihre Liebste vor den Kameras mit einer Jacke zu schützen.

Das einstige Victoria's Secret-Model gilt schon seit Längerem als kleine Partymaus. 2016 gab sie ihrer Schauspielkollegin und guten Freundin Margot Robbie (29) ein paar intime Details aus ihrem Partyleben preis. "Sie hat mir erzählt, dass sie Prinz Harry (35) immer betrunken SMS schreibt", plauderte Margot gegenüber Daily Mail aus.

Backgrid / ActionPress Cara Delevingne, Model

Backgrid / ActionPress Ashley Benson und Cara Delevingne nach einem Event im Oktober 2019

Backgrid / ActionPress Cara Delevingne nach einem Event im Oktober 2019

