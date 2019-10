Jennifer Garners (47) Tochter kann ihre berühmte Mama kaum leugnen! Die Hollywood-Schauspielerin hat mit ihrem Ex-Mann Ben Affleck (47) drei gemeinsame Kinder: Violet (13), Seraphina (10) und Samuel (7). In ihrer Rolle als Mutter geht Jennifer total auf und hat jetzt mit ihrer Ältesten einen Tag zu zweit genossen. Auf den Bildern des Ausflugs wird deutlich: Violet ist ihrer Mutter wie aus dem Gesicht geschnitten!

Am Sonntag wurde das Mutter-Tochter-Gespann zusammen abgelichtet. Nach einem Besuch in der Kirche ging es für die beiden zuerst zum Mittagessen und dann zum Shopping. Das Lächeln, die braunen Haare und die Körperhaltung – die enge Verwandtschaft lässt sich nicht abstreiten. Mit ihren 13 Jahren ist Violet auch schon fast so groß wie Jennifer.

In einem Interview mit dem Wallstreet Journal sprach Jen Anfang des Jahres über ihre Rolle als Mutter und die Phasen, in denen sie besonders Acht auf sich selbst gebe. "Die Kombination aus beidem erfordert die größte Anpassung überhaupt", betonte die Filmproduzentin.

Backgrid Jennifer Garner und ihre Tochter Violet, Oktober 2019

Backgrid Violet Affleck 2019

Dan/MEGA Jennifer Garner mit ihren Kids Samuel und Seraphina, Oktober 2018

