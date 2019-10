Charlize Theron (44) legt keinen großen Wert auf eine Heirat! Die amerikanische Schauspielerin war schon immer sehr auf ihre Karriere fokussiert: Neben zahlreichen kleineren Nebenrollen gelang ihr 2003 mit dem Film "Monster" ihr großer Durchbruch. Ihr Liebesleben verlief bisher weniger erfolgreich. Die Oscar-Preisträgerin führte drei mehr oder weniger lange Beziehungen – dabei war ihr immer klar, dass sie nie heiraten wolle.

"Ich war schon lange nicht mehr in einer Beziehung", blickte Charlize in der Glamour Cover-Story auf ihr Liebesleben zurück. Bei all ihren Annäherungen war ihr aber von vornherein eines klar: "Ich wollte nie heiraten!" Das sei eine Sache, worauf die "Atomic Blonde"-Darstellerin ohne Weiteres verzichten könne – auch wenn es für viele andere Frauen unvorstellbar sei.

Ihre letzte länger andauernde Beziehung führte die Schönheit mit Schauspiel-Kollege Stuart Townsend (46). Das ehemalige Paar lernte sich 2002 am Set zum Film "Trapped" kennen. Acht Jahre später verkündete die 44-Jährige dann das Liebes-Aus.

Getty Images Charlize Theron im Mai 2018

Getty Images Charlize Theron, Mai 2015

Getty Images Charlize Theron im Februar 2019

