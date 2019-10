Yasin ist einfach nur glücklich mit seiner Samira! Dass sich zwischen den beiden Love Island-Kandidaten von 2019 tatsächlich etwas Ernstes entwickeln würde, hätte anfangs wohl kaum jemand gedacht. Doch spätestens, als der Sportlehrer der Zugbegleiterin die Beziehungsfrage in der Liebes-Villa stellte, war klar: Yasin will nur noch Samira! Gemeinsam belegte das Paar das zweiten Platz in der Show und zog sogar kurz nach dem Finale zusammen – und für den romantischen Sprücheklopfer Yasin scheint das Glück mit seiner Liebsten vollkommen zu sen.

Auf Instagram veröffentlichte der 28-Jährige nun ein neues Selfie von sich und seiner Freundin, auf dem die beiden ganz verliebt ihre Köpfe aneinander schmiegen. Auch nach der Show hat der Hobby-Poet offenbar noch so manche Weisheit in petto. Er riet seinen Fans: "Wenn du jeden Morgen aufstehst und merkst, dass deine Partnerin dir das beste Gefühl gibt, dann halte daran sehr gut fest, denn Gott gibt dir nur einmal das Beste."

Mit diesen Worten machte das Male-Model einmal mehr klar, wie verschossen er in seine Freundin ist. Samira durfte sogar schon Yasins Familie kennenlernen. "Es war ein sehr schönes Wochenende mit der tollen Familie von Yasin", zog die 22-Jährige nach dem ersten Aufeinandertreffen vor ein paar Tagen Bilanz.

