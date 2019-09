Dieser Love Island-Star schüttet heute sein Herz aus! Yasin und Samira kommen sich immer näher. An Tag 16 durften sie bereits eine gemeinsame Nacht in der Private Suite miteinander verbringen. Doch anstatt die Decken wackeln zu lassen, entschieden sich beide für innige Kuschelstunden und lernten sich in intimen Gesprächen besser kennen. Bei dem Sportlehrer haben sich bereits tiefe Gefühle für seine Partnerin entwickelt. Nun möchte er ihre Verbindung auf ein neues Level heben!

Das Male-Model aus Memmingerberg möchte heute Abend den nächsten Schritt wagen und hat sich für die spezielle Frage etwas Besonderes einfallen lassen. Er dekoriert das Daybed für seine Herzdame mit Blumen und Herzballons. Auch ein paar Snacks und Sekt stellt er zur möglichen Feier des Tages bereit. Die Hamburgerin ist sichtlich angetan von der Überraschung. Yasin kann seine Nervosität nicht verbergen. Trotzdem fasst er sich ein Herz und beendet seine kleine Ansprache mit den Worten: "Ich möchte dich gerne fragen, ob du meine Freundin sein möchtest!"

Ob Samira eine positive Antwort auf Yasins Frage hat? Schließlich sah es in der Vergangenheit nicht immer rosig zwischen den beiden aus. Zwischen den Islandern gab es auch die ein oder andere Krise. Yasin brach sogar vor laufenden Kameras deswegen zusammen.

“Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe”: ab 9. September bei RTL II, montags um 20:15 Uhr, dienstags bis sonntags um 22:15 Uhr.

RTL II / Magdalena Possert Samira und Yasin in der Privat-Suite auf "Love Island"

RTL II/Magdalena Possert Yasin führt seine Samira zu dem dekorierten Daybed

RTL II/Magdalena Possert "Love Island"-Couple Yasin und Samira

